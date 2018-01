The three amigos Esta semana, dois entre os homens e mulheres mais poderosos do mundo vão se encontrar cara a cara, pela primeira vez, na reunião do G20 em Hamburgo. Os leitores estarão mais do que desculpados se não sabiam disso. Um dos participantes parece não saber também. Não há sinal de que ele passou o longo feriado da independência, comemorado no 4 de julho, fazendo o dever de casa para sua prova de fogo no cenário internacional. Sim, é verdade que ele não lê livros e os assessores recomendam aos membros do gabinete que apresentem relatórios de, no máximo, uma página, se possível, com imagens e gráficos.