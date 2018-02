The Temper Trap em festival no Brasil A banda australiana de indie pop The Temper Trap, famosa pelo hit Sweet Disposition, confirmou que virá ao Brasil para um show no dia 4 de dezembro, na Chácara do Jockey. A apresentação fará parte do festival Halls XS Xtra Sound, que ainda não anunciou outros nomes. Formada em Melbourne, a banda ficou conhecida pela trilha sonora do filme 500 Dias com Ela, de Marc Webb, em 2009. No mesmo ano, lançou Conditions, disco que tem forte influência do U2 e foi escolhido pela BBC como um dos que definiram o som de 2009. Em 2010, a banda tocou no festival de Coachella, nos EUA, e continua na lista de mais vendidos da Billboard há 46 semanas.