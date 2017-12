The Royal Ballet na telona

A temporada do tradicional The Royal Ballet de Londres poderá ser vista nos cinemas a partir de sábado (21), além de óperas do Royal Opera House. Ao todo serão cinco espetáculos, que poderão ser conferidos da telona até o mês de julho.

O cronograma de apresentações será o seguinte: dia 21 de dezembro, balé Don Quixote, com coreografia do cubano Carlos Acosta. A partir do dia 1º de fevereiro, O Quebra-Nozes. Em março (dias 15, 16, 18 e 20), Giselle. A Bela Adormecida (7, 8, 10 e 12 de junho) e O Conto de Inverno (28, 29 de junho, 1º e 3 de julho) fecham a temporada respectivamente.

A temporada de balés e óperas será exibida com exclusividade na Rede Cinemark e cada produção ficará em cartaz por uma semana. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). A programação completa e a pré-venda dos ingressos já está disponível no site: http://www.cinemark.com.br/royal-opera-house.