The Police confirma show no Maracanã em dezembro

Depois de meses de espera, a banda britânica The Police confirmou nesta quarta-feira, 26, que fará um show no Brasil em dezembro, como encerramento da etapa sul-americana da turnê do grupo. O palco será montado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para a apresentação marcada para 8 de dezembro. A responsável pela vinda do grupo ao País é a Brasil 1 Entretenimento, fusão das empresas EMO4 e Brasil 1. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos e segundo a assessoria do evento, informações sobre a venda devem ser divulgadas somente em meados de outubro. A apresentação acontece 25 anos depois da última vinda do The Police ao País, também no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. O grupo exibe sua formação original, com Sting, Stewart Copeland e Andy Summers. A nova turnê do grupo, que começou no dia 28 em Vancouver, no Canadá, deve passar por mais de 20 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Holanda, República Tcheca, Áustria, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, França, Bélgica e Suíça. A excursão pela América Latina começa dia 24 de novembro no México, passa pelo Argentina e Chile - cujos shows já têm ingressos quase esgotados - e finalmente chega ao Rio de Janeiro para uma única apresentação. Depois, segue para Austrália e Nova Zelândia. Para os fãs que sentiram falta dos clássicos, está será a oportunidade de rever Sting e cia, interpretarem, entre outras, Roxanne, Message in a Bottle, De do do do, de da da da, Can't Stand Losing You e Every Breath You Take. Carreira Depois de um hiato de 24 anos, iniciado pela "licença" após a turnê do álbum Synchronicity (1983) - de Every Breath You Take -, a banda voltou com sua formação original em 2007. O The Police foi formado em 1977, por iniciativa de Stewart Copeland, ao lado de Sting, um ex-professor de inglês, e Andy Summers. A banda lançou seu primeiro single, Fall Out, no mesmo ano, e que vendeu 70 mil cópias. Em 1978, a banda lançou o single Roxanne e Can't Stand Loosing You, ambos do álbum Outlandos d'amour. O disco Zenyatta Mondatta (1980) alcançou o Top 10 nos EUA e Canadá. Na Inglaterra o álbum ficou por quatro semanas em primeiro lugar. Em 81, ano do lançamento de De Do Do Do, De Da Da Da - parte do repertório de Ghost in the machine - a banda ganhou três Grammys e o Brit Awards.