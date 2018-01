The Original Wailers adia apresentação em São Paulo

Já o The Wailers que toca no domingo no Credicard Hall vem com as credenciais de contar com um integrante fundador do grupo, o baixista Aston "Familyman" Barrett, que foi recrutado por Bob Marley e Pete Tosh para montar o Wailers na Jamaica nos anos 60.

"Existe apenas um Wailers", diz Barrett, por e-mail. "Nós somos a banda que carregou a tocha do reggae desde a morte de Bob Marley. O outro Wailers é formada por oportunistas que se reuniram em 2008", reclama. "Queria poder fazer alguma coisa. Qualquer um pode colocar o nome que quiser e sair pelo mundo tocando."

The Original Wailers tem a bênção da viúva de Bob Marley, Rita, que incentivou a banda a ser formada depois de receber inúmeros processos de Barrett, que se dizia coautor das músicas de Marley e exigia dela milhões pelas composições. Aston Barrett se esquiva e diz que o dinheiro nunca foi o motivo pelo qual ele continua a tocar. As informações são do Jornal da Tarde.

The Wailers & Alpha Blondy. Domingo, às 20h. Credicard Hall: Av. das Nações Unidas, Santo Amaro, 17.955. Tel. (011) 2846-6000. De R$ 80 a R$ 250. 16 anos. www.citibankhall.com.br.