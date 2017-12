The Magic Numbers: atração do Cultura Inglesa Festival Seis anos após sua última visita ao Brasil, o grupo britânico The Magic Numbers desembarca daqui a alguns dias em São Paulo como uma das grandes atrações do 17.º Cultura Inglesa Festival. A boa notícia é que chegam com um novíssimo álbum na bagagem, que acabam de gravar e remixar. Mais: pretendem tocar algumas músicas do novo trabalho no Brasil, no dia 23 de junho, no Memorial da América Latina, em uma tarde de shows que começa às 12 horas, de graça.