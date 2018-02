The Light Surgeons é destaque no festival On_Off em SP O Itaú Cultural promove entre amanhã e o dia 31 o festival On_Off, dedicado a performances de imagens ao vivo que misturam projeção e sons em tempo real. O coletivo inglês The Light Surgeons é destaque do evento, agora, em sua 7.ª edição. O grupo faz hoje, às 20 h, performance apenas para convidados. Já amanhã e no domingo, o The Light Surgeons apresenta para o público, respectivamente, as obras LDN-REDUX e True Fictions. O festival também contará com a participação de O Grivo (formado por Nelson Soares e Marcos Moreira) e de Fernando Velázquez. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.