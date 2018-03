The Libertines tocará em festivais O grupo britânico The Libertines, que projetou Pete Doherty, vai reunir-se novamente para tocar nos festivais de Reading e Leeds, na Inglaterra. A informação foi divulgada ontem pelo The Sun. De acordo com o tabloide, a banda, separada desde 2004, vai se apresentar nos festivais em agosto. Ainda segundo o jornal inglês, o grupo pode voltar a compor junto e lançar um disco. Doherty, que teve um relacionamento conturbado com a modelo Kate Moss, atualmente faz parte do Babyshambles. Up The Bracket, álbum de estreia do Libertines, foi considerado pela revista NME como o melhor disco britânico da década passada. / EFE