The Kills esgota e abre data extra Em menos de três dias, todos os ingressos para a apresentação do The Kills no Popload Gig 8 (dia 27, em São Paulo) esgotaram-se, o que levou o festival Popload Gig a anunciar uma segunda apresentação do grupo na cidade, no dia 26, no Beco (Rua Augusta, 609, telefone 2339-0351). A venda para este show extra começa amanhã, nas lojas Chilli Beans do Shopping Frei Caneca e Vila Olímpia. Os ingressos custam R$ 150 (R$ 75, meia-entrada). The Kills é um grupo de garage rock formado pela dupla Jamie Hince e Alison Mosshart. Hince é casado com a modelo Kate Moss. Alison canta também na banda Dead Weather, de Jack White.