'The Grandmaster', de Wong Kar-wai, abre a Berlinale Começou bem. A marca de cosméticos L?Oreal é uma das patrocinadoras da Berlinale (63º Festival Internacional de Cinema de Berlim, que vai até dia 17). Para marcar sua participação, criou uma bolsa com os dizeres - Films love beauty. Os filmes amam a beleza. A melhor forma de provar isso foi o próprio longa de abertura deste ano - The Grandmaster, O Mestre, de Wong Kar-wai, com Tony Leung e Zhang Ziyi. Ele é um tipo viril, ela é de uma beleza de cortar o fôlego. Existem cenas com os dois que o espectador gostaria que durassem uma eternidade, só para ficar olhando. Films love beauty, realmente.