'The Doors' ganha biografia contada pela própria banda

Fong-Torres também teve méritos ao inserir os comentários dos pais do vocalista, que, segundo o próprio Morrison, estavam mortos. "Ele me ligou e disse que cairia na estrada com uma banda de rock", diz, no livro, o pai do cantor, Almirante Morrison. "Eu falei: ?Você está no caminho errado. Vá arrumar um emprego?". Pai e filho nunca mais se viram.

O autor foi o último jornalista a entrevistar Jim Morrison, antes da sua morte misteriosa, aos 27 anos, em 1971, em Paris."Estamos numa encruzilhada em nossa carreira. Nos próximos cinco ou seis meses, saberemos como será nosso futuro", disse Morrison ao jornalista, no início de 1971. Cinco meses depois, Morrison estava morto. E eternizado pelo rock e pelas polêmicas. As informações são do Jornal da Tarde.