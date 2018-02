The Darkness vai abrir turnê de Lady Gaga Escolhidos por Lady Gaga pessoalmente para abrir sua turnê, os ingleses da banda The Darkness - que ressuscitaram o glam rock e os gritinhos das mais excessivas óperas rock - estão de volta. Eles chegam pela primeira vez ao Brasil nesse bonde da turnê Born This Way Ball, em 9 de novembro (Parque dos Atletas, Rio) e 11 de novembro (Estádio do Morumbi, SP). Primeiro, toca a DJ Lady Starlight. Depois, o Darkness faz show de meia hora no aquecimento, tocando de I Believe in a Thing Called Love e Love on the Rocks with No Ice, até Permission To Land e a novíssima Nothin?s Gonna Stop Us (do disco Hot Cakes, que a EMI acaba de lançar no Brasil).