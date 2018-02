The Creators Project será realizado no fim de julho Será realizado no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, entre os dias 29 e 31 de julho, o evento multimídia The Creators Project. Nos três dias serão apresentadas uma série de instalações multimídias, exibições de filmes, painéis de discussão, oficinas e shows. Entre eles, o de lançamento do álbum do rapper Emicida, Dj Zegon, Database, Atlas Sound e Charlifit. Também será exibido o filme "Scenes from the Suburbs", feito pela parceria entre o cineasta Spike Jonze e a banda Arcade Fire, além de muitas outras atrações. O evento é patrocinado pela Intel e Vice. O público interessado em participar do evento deve acessar o site http://thecreatorsproject.com/rsvp/br.