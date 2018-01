The Artist vence Critc's Choice Na 17.ª edição, o Critic's Choice Awards 2012 premiou na noite de quinta o filme mudo francês The Artist como o vencedor do prêmio da crítica, mais um da temporada do Oscar 2012. Em preto e branco, The Artist levou os prêmios de melhor diretor e filme (Michel Hazanavicius). Histórias Cruzadas venceu com as atuações de Viola Davis (atriz) e Octavia Spencer (atriz coadjuvante). George Clooney foi eleito melhor ator por Os Descendentes, Christopher Plummer (Toda Forma de Amor - Beginners) ficou com o prêmio de ator coadjuvante. O melhor roteiro original foi para Meia-Noite em Paris, e o de roteiro adaptado para O Homem Que Mudou o Jogo. / EFE