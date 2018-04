'The Amazing Race' troca de canal na América Latina

A terceira temporada de "The Amazing Race Latin America" já está em fase de produção - com escalação dos competidores em diferentes países - e deve ir ao ar ainda este ano pelo Space, o caçula do grupo que possui em seu cardápio canais de boa audiência no País como TNT e Cartoon Network.

"The Amazing Race é uma franquia que vai maravilhosamente bem em todos os cantos do mundo", fala ao jornal O Estado de S. Paulo o vice-presidente de Aquisições da Turner para a América Latina, Angel Zambrano. "É a atração perfeita para colocarmos no canal Space."

Zambrano não quis revelar muito sobre a edição deste ano da competição. No entanto, admite que a terceira temporada não trará tantas diferenças em relação às versões feita pelo Discovery Channel, uma vez que não é possível alterar muito o formato original da Disney. Haverá 11 duplas encarando provas em diferentes países da América Latina para ganhar, ao fim, um prêmio em dinheiro. A edição do reality contará com 13 episódios.

O Discovery Channel distribuiu aos vencedores o prêmio de US$ 250 em cada uma de suas edições. Já a Turner não quis divulgar o valor do prêmio nem o nome do novo apresentador do reality show, antes a cargo do jornalista guatemalteco Harris Whitbeck, ex-correspondente da rede CNN Internacional no México.

Apesar da barreira da língua, o Brasil foi representado, nas edições do Discovery Channel, em três duplas - duas na primeira edição e uma na segunda. Zambrano afirma que com a Turner não será diferente. "Temos surpresas para o Brasil neste projeto", diz o executivo, já que o País é um mercado importante para os canais por assinatura internacionais dentro da América Latina, junto com o México e a Argentina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.