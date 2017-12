Thalita vai para o paredão, mas brinca carnaval na Sapucaí

Fernando e Thalita foram indicados para o próximo paredão do BBB-8, junto a Bianca, que entrou no páreo após atender ao telefone da casa. Fernando foi indicado por Gyselle e Thalita, pelo desempate votado pela líder. Ela e Marcelo haviam empatado na votação dos ‘brothers’ deste domingo, 3. Thalita Lippi ganhou o privilégio de assistir as escolas de samba neste domingo de dentro do camarote da cervejaria Nova Schin. Ela está aproveitando as poucas horas que tem fora da casa supervigiada por câmeras para curtir o Carnaval na Marquês de Sapucaí. Debruçada no parapeito do camarote, Thalita acena e manda beijos para quem a reconhece e também acompanha as escolas sambando e pulando muito. Ela está acompanhada por técnicos do programa, que evitam que chegue informações para a integrante do programa, mas a sister é bastante assediada por convidados do camarote que levam o seu apoio para que ela chegue à final do programa.