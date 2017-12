Thalita é eliminada no paredão do BBB8 com 65% dos votos Com 65% dos votos, Thalita foi eliminada do BBB8, na última terça de 'paredão'. Bianca recebeu 18% da votação popular e Fernando, 17%. Foram quase 20 milhões de votos. Fernando e Thalita foram indicados pela líder Gyselle. Bianca foi a primeira indicada ao paredão depois de atender ao big fone.