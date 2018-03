Textos inéditos de Pessoa são publicados em nova coleção

Vários textos inéditos do poeta português Fernando Pessoa (1888-1935) foram reunidos em uma coleção, que foi apresentada na quarta-feira, 24, em Lisboa por seu organizador, o colombiano Jerónimo Pizarro.

Com o título "Fernando Pessoa: o guardador de papéis", Pizarro, junto com um grupo de estudiosos do autor, reuniu escritos nunca antes divulgados ou muito pouco conhecidos, entre os quais destaca-se um sobre o encontro entre o literato luso e o ocultista inglês Aleister Crowley (1875-1947).

"Chegamos a cada documento de maneiras diferentes. Unimos o que fisicamente estava disperso", disse o investigador colombiano, considerado um dos maiores especialistas na obra de Pessoa.

Entre os documentos mais valiosos, o organizador do livro destacou também uma dissertação do poeta sobre o fenômeno religioso do santuário português de Fátima, onde milhares de católicos se reúnem desde o início do século XX, para celebrar as aparições de Nossa Senhora.

Pessoa, uma das figuras mais destacadas da literatura portuguesa, tem uma extensa obra que foi motivo de várias polêmicas, entre elas o leilão de seus documentos, realizado em novembro em Lisboa e na qual herdeiros e o Estado pediram os direitos sob suas obras.

Para o colombiano, "Pessoa representa um universo plural. Tem tamanha variedade de estilos que é difícil se cansar de suas obras". Pizarro também lamentou que, apesar de haver escrito em português, francês e inglês, seus trabalhos ficaram famosos tarde, fora de Portugal.

O fato de escrever em três línguas, segundo Pizarro, faz de Pessoa, o único escritor a "desafiar" a literatura nacional.