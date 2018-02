Textos e autores da Granta - Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros

Christiano nasceu em Campina Grande, Paraíba, e formou-se em Letras pela UniversidadeFederal de Pernambuco. Tem 31 anos. Em 2006, publicou o livro de contos Aolado do muro (Dinâmica) e em 2007 venceu o Prêmio Osman Lins de contos. Lançou, em 2010, durante a FreePorto (PE), o folheto de narrativas Os justos, em edição artesanal pela Moinhos de Vento. É colaborador do suplemento literário Pernambuco. Editou a revista de arte e cultura pop Eita! (http://issuu.com/revistaeita) e a revista literária Crispim (www.revistacrispim.com.br). Foi curador e coordenador do Festival Recifense de Literatura e coorganizou a antologia de contos Tempo bom (Ed. Iluminuras). Atualmente trabalha em seu primeiro romance e em ensaios sobre literatura brasileira contemporânea. "Teresa" faz parte de Silêncio, livro de contos inédito.

A Febre do Rato - Javier Arancibia Contreras

Javier nasceu em Salvador, BA, após sua família migrar do Chile durante o período de ditadura militar, mas vive desde a adolescência em Santos, SP. Escreveu os romances Imóbile (Editora 7Letras, 2008), finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e O dia em que eu deveria ter morrido (Editora Terceiro Nome, 2010), premiado com uma bolsa literária do Governo do Estado de São Paulo. É também roteirista de cinema e, durante os anos em que trabalhou como repórter policial, escreveu um livro-reportagem/ensaio biográfico sobre o dramaturgo Plínio Marcos (A crônica dos que não têm voz, Boitempo Editorial, 2002).

Noites de Alface - Vanessa Barbara

Vanessa nasceu em junho de 1982 no bairro do Mandaqui, em São Paulo. É jornalista, tradutora e escritora. Publicou O livro amarelo do terminal (Cosac Naify, 2008, prêmio Jabuti de Reportagem), o romance O verão do Chibo (Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia) e o infantil Endrigo, o escavador de umbigo (Editora 34, 2011), ilustrado por Andrés Sandoval. Como tradutora, recentemente lançou sua versão de O grande Gatsby (Penguin/Companhia das Letras). É editora do site A hortaliça (www.hortifruti.org) e cronista do jornal Folha de S.Paulo. "Noites de alface" é um trecho de seu próximo romance.

Faíscas - Carol Bensimon

Carol nasceu em 22 de agosto de 1982, em Porto Alegre. Fez mestrado em escrita criativa na PUC-RS e viveu dois anos em Paris. Alguns de seus contos foram publicados em revistas e coletâneas. Seu primeiro livro de ficção, composto por três novelas, é Pó de parede (Não Editora, 2008). Em 2009, publicou pela Companhia das Letras o romance Sinuca embaixo d’água, finalista dos prêmios São Paulo, Jabuti e Bravo!. O trecho publicado em Granta faz parte de seu novo romance, Faíscas.

Violeta - Miguel Del Castillo

Miguel, filho de pai uruguaio e mãe carioca, nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em arquitetura pela PUC-Rio e mudou-se para São Paulo em 2010, onde atualmente é editor da Cosac Naify. Foi editor da revista Noz, de arquitetura e cultura, e recebeu o prêmio Paulo Britto de Poesia e Prosa com o conto "Carta para Ana", publicado na Antologia de prosa Plástico Bolha (Editora Oito e Meio, 2010). Tem 25 anos e trabalha, atualmente, em seu primeiro livro de contos, do qual "Violeta" faz parte.

Antes da Queda - João Paulo Cuenca

João Paulo nasceu no Rio de Janeiro, em 1978. Participou de diversas antologias no Brasil e no exterior e é autor dos romances Corpo presente (Planeta, 2003), O dia Mastroianni (Agir, 2007) e O único final feliz para uma história de amor é um acidente (Companhia das Letras, 2010), publicado também em Portugal, na Espanha e na Alemanha. Em 2007, foi selecionado pelo Festival de Hay e pela organização do festival Bogotá Capital Mundial do Livro como um dos 39 autores mais destacados da América Latina com menos de 39 anos. "Antes da queda" faz parte de seu próximo romance, a ser publicado em 2013.

Aquele Vento na Praça - Laura Erber

Laura nasceu em 1979 e mora no Rio de Janeiro. É artista visual, formada em letras, com doutorado em literatura pela PUC-Rio, foi escritora em residência na Akademie Schloss Solitude de Stuttgart e no Pen Center de Antuérpia. Publicou contos e ensaios em diversas revistas e tem quatro livros de poesia, entre eles Insones (7Letras, 2002) e Os corpos e os dias (Editora de Cultura, 2008), finalista do Prêmio Jabuti na categoria poesia. Prepara um livro sobre Ghérasim Luca pela Eduerj e, atualmente, trabalha em seu primeiro romance, Os esquilos de Pavlov, a ser publicado pela Alfaguara em 2013.

Temporada - Emilio Fraia

Emilio é editor de literatura da editora Cosac Naify. Publicou no Brasil autores como Enrique Vila-Matas, Antonio Tabucchi, Macedonio Fernández e William Kennedy. Nasceu em São Paulo em 1982. Como jornalista, foi repórter das revistas Piauí e Trip. Escreveu, em parceria com Vanessa Barbara, o romance O verão do Chibo (Alfaguara, 2008), finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e atualmente termina a graphic novel Campo em branco (Companhia das Letras) com o ilustrador DW Ribatski.

O Jantar - Julián Fuks

Julián nasceu em novembro de 1981, em São Paulo. Filho de pais argentinos, foi repórter da Folha de S. Paulo e resenhista da revista Cult, além de publicar contos em diversas revistas e na antologia Primos: histórias da herança árabe e judaica (Record, 2010). É autor de Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu (7Letras, 2004), Histórias de literatura e cegueira {Borges, João Cabral e Joyce} (Record, 2007), finalista dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti, e Procura do romance (Record, 2011).

Apneia - Daniel Galera

Daniel nasceu em 1979, em São Paulo, mas passou a maior parte da vida em Porto Alegre. É um dos criadores da editora Livros do Mal, pela qual publicou o volume de contos Dentes guardados (2001). É autor dos romances Até o dia em que o cão morreu (Livros do Mal, 2003), adaptado para o cinema, Mãos de cavalo (Companhia das Letras, 2006), publicado também na Itália, na França, em Portugal e na Argentina, e Cordilheira (Companhia das Letras, 2008), vencedor do Prêmio Machado de Assis de Romance, da Fundação Biblioteca Nacional. Em conjunto com o desenhista Rafael Coutinho, publicou em 2010 a graphic novel Cachalote. "Apneia" faz parte de um romance em andamento.

O Que Você Está Fazendo Aqui - Luisa Geisler

Luisa nasceu em 1991 em Canoas, RS. Contudo, passa boa parte do seu tempo em Porto Alegre, estudando Ciências Sociais (UFRGS) e Relações Internacionais (ESPM/RS), e escrevendo sentada no chão do metrô. Seu livro de estreia - Contos de mentira (Record, 2011) - foi escolhido pelo Prêmio SESC de Literatura 2010/2011 na categoria conto. No ano seguinte, o mesmo prêmio escolheu sua novela de estreia - Quiçá (Record, 2012) - na categoria romance. Atualmente, ela é colunista da página final da revista Capricho.

Natureza-morta - Vinicius Jatobá

Vinicius nasceu em 1980, no Rio de Janeiro. É mestre em Estudos de Literatura pela PUC-Rio e estudou roteiro e direção na New York Film Academy (NYFA). Como crítico literário, colabora com os suplementos "Sabático" (O Estado de S. Paulo), "Prosa & Verso" (O Globo) e na revista Carta Capital. Participou com contos na antologia Prosas Cariocas (Casa da Palavra) e no catálogo de cinema 68 Cinema Utopia Revolução (Caixa Cultural São Paulo). Publicou ficção, crônicas e jornalismo em sites e revistas como EntreLivros, NoMínimo, Rascunho e Terra Magazine, onde foi colunista de livros e de cinema. Escreveu e dirigiu diversos curtas, entre eles Alta Solidão (2010) e Vida entre os mamíferos (2011). Trabalha em seu primeiro romance, Pés Descalços, e finaliza a reunião de contos Apenas o vento, de onde "Natureza--Morta" foi retirado.

Animais - Michel Laub

Michel nasceu em Porto Alegre, em 1973, e vive atualmente em São Paulo. É jornalista e escritor e publicou cinco romances, todos pela Companhia das Letras. Entre eles, Longe da água (2004), publicado também na Argentina (EDUCC), O segundo tempo (2006) e Diário da queda (2011), que teve os direitos vendidos para o cinema, recebeu os prêmios Brasília e Bravo/Bradesco e sairá na Alemanha (Klett-Cotta), Espanha (Mondadori), França (Buchet/Chastel) e Inglaterra (Vintage).

Tólia - Ricardo Lísias

Ricardo nasceu em 1975, em São Paulo. É autor de Anna O. e outras novelas (Globo), finalista do Prêmio Jabuti de 2008, Cobertor de estrelas (Rocco), traduzido para o espanhol e o galego, Duas praças (Globo), terceiro colocado no Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira de 2006, e O livro dos mandarins (Alfaguara), finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2010, atualmente sendo traduzido para o italiano. Em 2012, publicou o romance O céu dos suicidas (Alfaguara). Seus textos já foram publicados também na revista Piauí e nas edições 2 e 6 de Granta em português.

Mãe - Chico Mattoso

Chico nasceu na França, em 1978, mas sempre viveu em São Paulo. Formado em letras pela USP, foi um dos editores da revista Ácaro e tem textos publicados em diversos jornais e revistas. Longe de Ramiro (Editora 34, 2007), seu primeiro romance, foi finalista do prêmio Jabuti. Em 2011, publicou pela Companhia das Letras seu segundo livro, Nunca vai embora. Também trabalha como roteirista. Mora atualmente em Chicago, onde estuda escrita dramática na Northwestern University.

Valdir Peres, Juanito e Poloskei - Antonio Prata

Antonio nasceu em 1977, em São Paulo, e tem nove livros publicados, entre eles Douglas (Azougue Editorial, 2001), As pernas da tia Corália (Objetiva, 2003), Adulterado (Moderna, 2009) e, mais recentemente, Meio intelectual, meio de esquerda (Editora 34,2010), que reúne crônicas publicadas em jornais e revistas. Mantém uma coluna às quartas no caderno "Cotidiano" do jornal Folha de S.Paulo e escreve para televisão.

Fragmento de Um Romance - Carola Saavedra

Carola nasceu no Chile, em 1973, mas aos três anos de idade se mudou para o Brasil. Morou na Espanha, na França e na Alemanha, onde concluiu um mestrado em comunicação. Vive atualmente no Rio de Janeiro. É autora do livro de contos Do lado de fora (7Letras, 2005) e dos romances Toda terça (2007), Flores azuis (2008 - eleito melhor romance pela Associação Paulista de Críticos de Arte) e Paisagem com dromedário (2010 - Prêmio Rachel de Queiroz na categoria jovem autor), publicados pela Companhia das Letras.

O Rio Sua - Tatiana Salem Levy

Tatiana nasceu em Lisboa, em 1979, e vive no Rio de Janeiro. É escritora, tradutora e doutora em estudos de literatura pela PUC-Rio. É autora do ensaio A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze (Civilização Brasileira, 2011) e dos romances A chave de casa (Record, 2007) - vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, categoria romance de estreia, e publicado também em Portugal, França, Espanha, Itália, Turquia e Romênia - e Dois rios (Record, 2011), que sairá em breve em Portugal e na Itália.

Você Tem Dado Notícias? - Leandro Sarmatz

Leandro vive em São Paulo desde 2001, onde trabalhou nas editoras Abril e Ática, e atualmente trabalha na Companhia das Letras, editando, entre outros autores, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava e Otto Lara Resende. É poeta, contista, dramaturgo e nasceu em Porto Alegre em 1973. Mestre em Teoria Literária, é autor da peça Mães &sogras (IEL, 2000), dos poemas de Logocausto (Editora da Casa, 2009) e dos contos reunidos em Uma fome (Record, 2010).

F Para Welles - Antônio Xerxenesky

Antônio nasceu em 1984, em Porto Alegre,. Formou-se em letras e é mestre em literatura comparada pela UFRGS. Colabora com resenhas e críticas para diversos jornais e revistas e foi um dos fundadores da Não Editora, em 2007, por onde lançou seu primeiro romance, Areia nos dentes, em 2008. Seu livro mais recente é a coletânea de contos A página assombrada porfantasmas, editado pela Rocco em 2011. O texto selecionado faz parte de seu novo romance, F para Welles.

Comissão julgadora:

Beatriz Bracher

Nasceu em São Paulo e foi uma das fundadoras da Editora 34, em 1992, onde trabalhou como editora até o ano 2000. Publicou os romances Azul e dura (2002), Não falei (2004) e Antonio (2007) e o livro de contos Meu amor (2009). Escreveu com Sergio Bianchi o roteiro do longametragem Os inquilinos (2009) e com Karim Aïnouz o roteiro do filme O abismo prateado (2011).

Benjamin Moser

Escritor, tradutor e crítico literário, é colunista da Harper’s Magazine e colaborador do The New York Review of Books. Traduziu para o inglês o romance Nove noites, de Bernardo Carvalho, e os livros policiais de Luiz Alfredo Garcia-Roza. É autor de Clarice, biografia de Clarice Lispector.

Cristovão Tezza

Um dos mais importantes escritores da literatura contemporânea. É autor, entre outros livros, de Breve espaço entre cor e sombra (Prêmio Biblioteca Nacional de melhor livro de 1998) e O fotógrafo (Prêmio Bravo! e Academia Brasileira de Letras de Melhor Romance de 2004). O filho eterno, de 2007, recebeu o Prêmio Portugal Telecom, o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (Apca) e o Jabuti.

Italo Moriconi

Crítico literário e poeta, é professor de literatura brasileira e literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e editor da EDUERJ. Foi organizador dos livros Os cem melhores contos brasileiros do século e Os cem melhores poemas brasileiros do século.

Manuel da Costa Pinto

É editor do programa Entrelinhas, da TV Cultura, e colunista do jornal Folha de S.Paulo. É autor de Albert Camus - um elogio do ensaio, Literatura Brasileira Hoje e Antologia comentada da poesia brasileira do século 21.

Marcelo Ferroni

É editor da Alfaguara, o selo de literatura da Editora Objetiva, e da revista Granta em português. Em 2010 lançou o romance Método prático da guerrilha, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, categoria romance de estreia.

Samuel Titan Jr.

É professor de literatura comparada na USP. Como tradutor, assinou versões de autores como Flaubert, Leiris, Borges, Salter e Vargas Llosa; fundou e dirigiu a coleção Prosa do Mundo (Cosac Naify), e atualmente é coordenador editorial do Instituto Moreira Salles (IMS) e membro do conselho da revista Serrote.