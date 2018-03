Texto inédito a preços populares Hoje, às 21 horas, o Centro Cultural São Paulo faz uma sessão a preço populares de Coração Under Rocks, texto inédito do dramaturgo Marcio Américo. O evento vai ocorrer na Sala Paulo Emílio Salles Gomes, com capacidade para 100 pessoas, com ingressos a R$ 2,55. A partir de amanhã, voltam a custar R$ 10. A peça, que conta a história de dois amigos que conviveram nos anos 1980 e se reencontram 20 anos depois, tem direção de Lucia Segall, cenário de Antônio Peticov e trilha sonora de Mário Bortolotto. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1.000. Mais informações pelo site www.centrocultural.sp.gov.br ou pelo telefone 3397-4002.