Terry Gilliam dirigirá ópera em Londres O diretor Terry Gilliam, de Monty Python, O Pescador de Ilusões e Os 12 Macacos, entre outros, dirigirá uma produção da ópera Thebans, de Julian Anderson, na nova temporada da English National Opera. Com libreto do dramaturgo irlandês Frank McGuinness, baseado nas tragédias de Sófocles, Thebans é a primeira ópera do compositor inglês. Gilliam dirigiu uma montagem da Danação de Fausto, em 2011, e também realizará uma produção de Benvenuto Cellini, de Hector Berlioz, em 2014. / AP