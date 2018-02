Terrorismo nutricional

Verdade né? É uma certa falta de bom senso, de fato. Melhor pegar mais leve... Então vou comer só um belo bife com as batatas fritas, que assim eu fico contente, mas fica menos mau. BIFE? VOCÊ DISSE BIFE? DE CARNE VERMELHA? VOCÊ NÃO PENSA NO COLESTEROL? NEM NO MEIO AMBIENTE? SERÁ POSSÍVEL? UMA MULHER DA SUA IDADE FAZENDO UMA COISA DESSAS?

Ok. Realmente eu talvez deva pensar melhor nisso. Então pode ser um frango assado. E eu posso trocar as batatas fritas por batatas no forno. Acho que assim fica razoável, não? FRANGO. FRANGO. VOCÊ SÓ PODE ESTAR DE BRINCADEIRA COMIGO. VOCÊ TEM ALGUMA NOÇÃO DE QUANTO HORMÔNIO ELES INJETAM NESSES FRANGOS QUE VOCÊ COME? SABE O QUE ISSO CAUSA NO SEU ORGANISMO?

Tem razão. Já bastam os hormônios da minha pílula. Não é mesmo uma boa ideia. Então vou pedir um salmão. Salmão é ótimo, não é? Rico em ômega 3 e tudo. Salmão com legumes, em vez das batatas. É isso. AH, RUTH. DIFÍCIL TE AJUDAR DESSE JEITO. O SALMÃO AO QUAL VOCÊ ESTÁ SE REFERINDO É CRIADO EM CATIVEIRO, CHEIO DE CORANTES E COM UMA ALTÍSSIMA CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS COMO CHUMBO E MERCÚRIO. ESSE SALMÃO É CANCERÍGENO.

Nossa. Eu não fazia ideia disso tudo. Achei que era bom por ser peixe. Então talvez eu deva pedir uma massa ou um risoto. Porque, de fato, eu também ando tentando reduzir o consumo de carne. Acho que vou pedir um spaghetti com molho de tomates frescos e manjericão. BOM, É VOCÊ QUE SABE. JÁ SÃO OITO E MEIA DA NOITE, VOCÊ JÁ TEM QUASE 30 ANOS E SEMPRE SE QUEIXA DESSES 3 QUILINHOS A MAIS. CARBOIDRATO À NOITE, TEM CERTEZA, AMIGA?

É né? Melhor não. Talvez seja melhor optar por uma salada. Deixa eu olhar aqui o cardápio. Tem salada Cesar, que é simples mas é sempre gostoso, né? CAESAR? COM FRANGO? AQUELE FRANGO CHEIO DE HORMÔNIO? E AQUELE MOLHO QUE É PURA MAIONESE? E CROUTONS FRITOS COM MANTEIGA DE ALHO. SE FOR ASSIM É MELHOR COMER A BOMBA DE CARBOIDRATO QUE É O SPAGHETTI.

Putz. Pode crer. Salada Caesar não é uma boa pedida, não tinha pensado por esse lado. Mas, olha, tem aqui uma salada de quinoa com legumes grelhados, parece ser uma boa opção. LI ONTEM UM ARTIGO DE UMA NUTRICIONISTA NORTE-AMERICANA QUE DIZ QUE OS SUPERALIMENTOS, QUE É O CASO DA QUINOA E GOJI BERRY, TENDEM A INTENSIFICAR AS ALTERAÇÕES NA TIREOIDE E PODEM CAUSAR ARTRITE TAMBÉM, SE CONSUMIDOS EM ALTAS QUANTIDADES.

Eu não consumo muita quinoa não. Mas realmente não quero brincar com a minha tireoide... Olha, e que tal uma omelete? Omelete de legumes e queijo, simples assim, parece inofensivo. QUEIJO É UM PERIGO NÉ? A GRANDE MAIORIA É PURA GORDURA. BOM, QUANTO AO OVO, VOLTAMOS AO PROBLEMA DO COLESTEROL. SE PELO MENOS FOSSE UMA OMELETE SÓ DE CLARAS...

É, omelete de claras não vai dar. Talvez eu deva ficar só com os legumes grelhados. Sem carne, sem frango, sem peixe, sem maionese, sem quinoa, sem ovo. Acho que assim minha saúde fica garantida, certo? DEPENDE, NÉ? SE FOREM LEGUMES ORGÂNICOS TUDO BEM, MAS SE FOREM AQUELES LEGUMES CHEIOS DE AGROTÓXICOS, AÍ REALMENTE NÃO FAZ NENHUM SENTIDO PORQ...

Oi! Moço! Você pode anotar nosso pedido por favor? Eu vou querer um hambúrguer com cheddar, bacon e maionese, acompanhado de batatas fritas. Minha amiga tava aqui me dando conselhos valiosos sobre alimentação saudável, que eu juro que vou usar semana que vem. Mas hoje é sábado, né? Enfim, o hambúrguer é ao ponto. E me traz um chope também por gentileza. Com bastante colarinho.