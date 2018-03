Terror no armário de Amenábar

15H45 NA BAND

(Pope John Paul II). Itália, 2005. Direção de John Kent Harrison, com Jon Voight, Cary Elwes, James Cromwell, Franco Nero, Christo Pher Lee.

Karol Wojtyla, que virou papa com o nome de João Paulo II, veio da Polônia e contribuiu para o desmantelamento do comunismo. O filme tenta dar conta de sua importância humana e política. Reprise, colorido, 165 min.

Gore Vidal -Minha Vida

16 H NA CULTURA

(Gore Vidal - My Life). Alemanha, 2002. Direção de Gero Von Boehm.

Integrante de uma rica família sulista, Gore Vidal foi um polemista que criticou, de dentro, a importância geopolítica da 'América'. Seu homossexualismo com certeza contribuiu para que sempre se considerasse outsider. Reprise, colorido, 45 min.

As Férias de Mr. Bean

16 H NA RECORD

(Mr. Bean's Holliday). EUA, 2007. Direção de Steve Bendelack, com Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.

Mr. Bean ganha uma semana de férias no Sul da França, justamente quando se realiza o Festival de Cannes. E começa a confusão. O humor de Rowan Atkinson não é para todos os gostos e ele até banaliza o M. Hulot de Jacques Tati. Mas tem admiradores, e diverte um pouco. Reprise, colorido, 100 min.

Jascha Heifetz, O Violinista de Deus

21H45 NA CULTURA

Estados Unidos, Lituânia/Rússia, 2011. Direção de Peter Rosen.

O lituano Jascha Heifetz sempre buscou a perfeição, acreditando que o violino era um instrumento para falar com Deus. Saiba um pouco sobre ele. Reprise, colorido, 45 min.

Um Elenco do Barulho

22 H NA REDE BRASIL

(The TV Set). EUA, 2006. Direção de Jake Kasdan, com David Duchovny, Sigourney Weaver, Ioan Gruffudd.

David Duchovny faz roteirista que escreve piloto de série, mas a executiva Sigourney Weaver começa a mudar tudo no projeto. Sátira aos bastidores da TV, feita por quem entende do assunto. Reprise, colorido, 88 min.

Os Outros

22H15 NA BAND

(The Others). Espanha/EUA, 2001.

Direção de Alejandro Amenábar, com Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Elaine Cassidy, Fionnula Flanagan.

O filme que Tom Cruise produziu para o chileno/espanhol Amenábar, em troca dos direitos de refilmagem de Preso na Escuridão (que virou Vanilla Sky). Também foi seu presente de despedida para Nicole Kidman, de quem estava se divorciando. Nicole faz mulher que vive com os filhos numa casa isolada, esperando o marido que foi para a guerra. Chegam novos criados. Quem ou o que são 'os outros'? Tudo é estranho, a morte é uma presença (ou ameaça) constante. A revelação do enigma vem por meio de uma cena de puro terror, dentro de um armário, num clima que evoca o Stanley Kubrick de O Iluminado. Reprise, colorido, 105 min.

17 Outra Vez

22H30 NO SBT

(17 Again). EUA, 2009. Direção de

Burr Steers, com Zac Efron, Leslie Mann, Michelle Trachtenberg.

Zac Efron foi um astro do esporte, na escola, mas desistiu da carreira para se casar. E agora ele tem a chance de voltar aos 17 anos, para mudar tudo (se assim escolher). O filme é comédia, mas Zac vive o drama com tanta intensidade que introduz uma espécie de 'ruído' na diversão. Reprise, colorido, 102 min.

Ajuricaba

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1977. Direção de Oswaldo Caldeira, com Rinaldo Genes, Paulo Villaça, Sura Berditchevsky, Nildo Parente.

Ajuricaba, herói da Amazônia, combateu os portugueses no século 18. O diretor Caldeira mistura passado e presente para mostrar quem são os Ajuricabas de hoje, que combatem a destruição da Grande Floresta. Seu filme é desigual, mas levanta questões relevantes. Inédito, colorido, 105 min.

A Lista de Clientes

23H10 NA GLOBO

(The Client List). EUA, 2010. Direção de Eric Laneuville, com Jennifer Love Hewitt, Teddy Sears, Sonja Bennett.

Ex-miss é forçada a aceitar emprego numa casa de massagens e descobre que o serviço que os clientes esperam dela é outro. Jennifer Love Hewitt não é Emmanuelle, mas, com um pouco mais de safadeza, poderia estar na madrugada da Band. Inédito, colorido, 88 min.

Alma Corsária

23H15 NA CULTURA

Brasil, 1993. Direção de Carlos Reichenbach, com Bertrand Duartre,

Jandir Ferrari, Mariana de Moraes, Jorge Fernando, Emílio De Biase.

O Cine Brasil resgata obra importante do diretor que morreu no ano passado. A história de dois amigos poetas é um retrato da geração do próprio Reichenbach. Boas cenas, mas não é um de seus grandes filmes. Reprise, colorido, 111 min.

Drácula de Bram Stoker

0 H NO SBT

(Bram Stoker's Dracula). EUA, 1992. Direção de Francis Ford Coppola, com Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves.

O Drácula de Coppola é uma obra-prima romântica sobre a obsessão do conde sugador de sangue para reencontrar a mulher que perdeu no passado. Imagens lindas, uma trilha suntuosa de Wojciech Kilar. Inédito, colorido, 105 min.

Emmanuelle: Prazer e Êxtase

1 H NA BAND

(The Art of Ecstasy). EUA, 2004. Direção de Yamie Philippi, com Natasja Vermeer, Danny Pape, Ava Lake.

Emmanuelle ajuda artista que perdeu a inspiração. Adivinhe como ela devolve ao cara o dom de criar? Reprise, colorido, 85 min.