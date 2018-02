Terror cult é atração dos canais pagos

15H35 NA GLOBO

(Stuck in the Suburbs). EUA, 2004. Direção de Savage Steve Holland, com Danielle Panabaker, Brenda Song, Yan Belleville, Kirsten Nelson, Todd Stashwick, Jennie Garland.

Dupla de amigas - garotas de subúrbio - levam vida insípida até que famoso astro vem filmar na vizinhança. Elas descobrem a agenda do cara e, com ela, o lado menos conhecido de sua personalidade. Algumas cenas divertidas, mas não espere nada especial. Reprise, colorido, 82 min.

Um Tira Genial - Super Snooper

22H NA REDE BRASIL

(Poliziotto Supergià/Super Snooper). Itália, 1980. Direção de Sérgio Corbucci, com Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru.

Conhecido como "outro Sérgio" - para diferenciar de Leone -, Corbucci deu sua contribuição ao spaghetti western por meio de títulos considerados clássicos, como Django, com Franco Nero. Aqui, ele dirige Terence Hill, que havia formado dupla com Bud Spencer na série Trinity. O cara é policial, vai fazer uma investigação em reserva indígena próxima à base militar. A área é contaminada por radiação decorrente de explosão atômica, ele assume superpoderes. Mas, claro, se era Trinity, tem de ser um super-herói atrapalhado. Reprise, colorido, 101 min.

Sítio 53

23H NA TV BRASIL

(Sítio 53). Chile, 2010. Direção de Rodolfo Gárate Cisterna.

Documentário que integra a segunda edição do DOCTV América Latina e foi selecionado entre 355 projetos, em concurso realizado em 14 países que compõem a Rede DOCTV Ibero-América, entre eles Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, etc. Mostra descendente de índios que luta para recuperar restos de seus antepassados. O cemitério em que estavam foi inundado pelas águas de uma represa e ela leva o caso à Justiça. Reprise, colorido, 52 min.

Nunca Fale com Estranhos

23H20 NA BAND

(Never Talk to Strangers). EUA/Canadá, 1995. Direção de Peter Hall, com Rebecca De Mornay, Antonio Banderas, Dennis Miller, Len Cariou, Harry Dean Stanton.

A própria Rebecca De Mornay é produtora executiva deste thriller sobre psicóloga que se envolve com paciente sedutor enquanto crimes violentos ocorrem à sua volta. O que ele tem a ver com isso? O diretor Hall foi sempre mais prestigiado no teatro e na TV do que no cinema. Este filme, em especial, deve ficar melhor na telinha, pois tem o formato de "enlatado". Reprise, colorido, 85 min.

Intercine

2H15 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - Pecado Mortal, de Benjamin Cummings, com Bill Sage, Susie Misner, Noelle Beck e Ronald Guttman, thriller no formato noir dos anos 1940 e 50, sobre o bonitão da cidade que quer gerar um herdeiro e desencadeia uma trama sórdida de traição e assassinato; e Cavaleiros do Bronx, de Allen Hughes, com Ted Danson como homem que vai ensinar xadrez a crianças de uma comunidade carente e descobre um novo sentido para sua vida.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Leão Branco, O Lutador Sem Lei, de Sheldon Lettich, com Jean-Claude Van Damme, Harrison Page, Deborah Rennard, Lisa Pelikan, Ashley Johnson e Brian Thompson, sobre lutador que abre seu caminho na base da pancadaria e o próprio Van Damme virou astro com este papel (EUA, 1990, fone 0800-70-9011); e Terror em Silent Hill, de Christophe Gans, com Radha Mitchell, Sean Bean, Jodelle Ferland, Laurie Holden, Deborah Kara Unger e Kim Coates, sobre mulher que, em busca de ajuda para a filha que está terminal, atravessa portal dos mortos (Canadá, França, 2006, fone 0800-7090-12).

10.000 Dólares para Django

3H40 NA REDE BRASIL

(10.000 Dollars for a Massacre). Itália, 1967. Direção de Romolo Guerrieri, com Gary Hudson, Fidel Gonzáles, Loredana Nusciak.

Django, no caso, é um caçador de recompensas que fazendeiro contrata para recuperar sua filha e o homem com quem ela fugiu. Gary Hudson não chegou a desfrutar de muita popularidade no auge do spaghetti western nem o diretor Guerrieri se destacou no gênero. O destaque é Loredana Nusciak, ela sim, talentosa. Reprise, colorido, 94 min.

TV Paga

A Aldeia dos Amaldiçoados

22 H NO TCM

(The Village of the Damned). Inglaterra, 1960. Direção de Wolf Rilla, com George Sanders, Barbara Shelley, Michael Gwaynne, Martin Stephens.

Todas as mulheres de uma aldeia engravidam numa noite de blackout e nascem crianças loirinhas, que não manifestam emoções e são dotadas de grande poder mental. Imagine se elas não vão tentar dominar a todos. Terror muito bem feito - e de clima perturbador, porque doentio. Virou cult e dá de 10 no remake que John Carpenter, em má hora, resolveu fazer em 1995. O que ele achava - que ia melhorar o original? Reprise, preto e branco, 77 min.