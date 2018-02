Terror brasileiro se renova e rende estudos

O trabalho apurado de Dennison para dirigir "filmes de terror adulto" rendeu também reconhecimento inédito. O diretor ganhou uma bolsa de estudos da Comissão Fulbright para cursar mestrado em direção e roteiro na Columbia University em Nova York, uma das mais conceituadas do mundo. Seria esta uma bolsa para o terror brasileiro? Sim e não. Sim porque o roteiro que Dennison enviou à comissão de seleção e à Columbia é de um longa-metragem de horror. E "não" porque Dennison não faz "filmes brasileiros de horror". "Faço filmes de horror. Ponto. Sou brasileiro e o pano de fundo das histórias é o Brasil. Mas filme de horror não tem nacionalidade", comentou ele, que vai passar pelo menos quatro anos em Nova York e tem de concluir o mestrado com um roteiro de longa-metragem.

É óbvio que se tratará de um filme de terror. E que tudo que Dennison mais quer é filmar essa história. "Os roteiros que mandei não só para Columbia mas para outras quatro escolas são de longas que eu já tentei filmar no Brasil, mas nunca consegui. Nunca ganhei um concurso de produção de longa. Mas todas estas escolas, que receberam roteiros diferentes, aprovaram minha inscrição. Pensei: "Meu trabalho deve ter algum valor. Vou vender meu peixe."" E deu certo."

Dennison pode não ter filmado seu primeiro longa, mas já ajudou a trazer de volta às telas o maior mestre do horror nacional. É dele a codireção e o roteiro, em parceria com José Mojica Marins, de Encarnação do Demônio, quarto filme da saga de Zé do Caixão. Encarnação foi a primeira grande produção de Mojica. "É pena que não dialogou tão bem com o público, porque foi feito com muito rigor", comentou.

Já o último filme de Dennison, como já virou tradição, dialoga, e muito, com o público. Ninjas, um conto de terror policial baseado na obra de Marco de Castro, fez várias meninas chorarem no recente Festival de Curtas de São Paulo. Assim como o gênero, goste-se ou não, o importante é que seus filmes não deixam ninguém indiferente.