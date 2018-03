Território Eldorado é o novo site da rádio no Limão

Uma inovação no reino da web. A Rádio Eldorado lança um novo site, o Território Eldorado, que tem a vantagem de reunir em um único espaço as emissoras AM e FM, com notícias, esporte, música. O Território Eldorado fica hospedado no limao.com.br, um dos mais bem-sucedidos start ups do mercado web 2.0, o que significa que o ouvinte da rádio poderá participar de novas comunidades na rede e vice-versa. Imagem da página do Território Eldorado. Foto: Reprodução Segundo a diretora-executiva da Rede Eldorado Miriam Chaves, "trata-se de um website no qual o ouvinte terá acesso a toda produção de conteúdo jornalístico, de entretenimento, esportivo e musical da emissora". No ar desde a quarta-feira, 16, o Território Eldorado é mais uma iniciativa em comemoração ao cinqüentenário da Rádio Eldorado, fundada em 4 de janeiro de 1958. Uma das novidades musicais do novo site são os playlists, com seleção de clássicos do mestre da bossa nova João Gilberto, Caetano Veloso, Cássia Eller, versões de canções célebres como Unchain My Heart, por Ray Charles e Joe Cocker. Ou ainda Beatles, Coldplay, Diana Krall, sucessos dos anos 80, entre outros. No mundo dos esportes, o internauta/ouvinte pode seguir as transmissões e reportagens dos principais campeonatos do Brasil e do mundo e os programas da Eldorado/ESPN. Podcasts dos colunistas da emissora deixam o ouvinte atualizado em várias áreas com Sonia Racy (coluna social), Alexandre Garcia (política), Lilian Pacce (moda), Mona Dorf (literatura), Celso Ming (economia), Aulus Sellmer (preparação física) e Manoel Beato (vinhos). Uma das vantagens da internet é que os programas da emissora ficam arquivados para serem acessados a qualquer momento, incluindo os especiais Grandes Encontros, Sala do Professor Buchanan's, Pintou Limpeza, Bossa'50. Confira a lista dos programas: Sala dos Professores, Empoeirado, Música Urbana, Vozes do Brasil, Quintessência, Jazz Masters, Trip Eldorado, Adega Musical, Vitamina E, Movimento Eldorado, Planeta Eldorado, Palavra de Quem Decide, Espaço Informal, Panorama Eldorado, Plug Eldorado, Revista e Prime Time. No Território Eldorado o ouvinte tem acesso à toda produção da rádio e também ao conteúdo produzido exclusivamente para o site. "Ele levará a rádio para qualquer canto do mundo, diz Miriam. Para a diretora da Eldorado, "é o território com tudo o que ele precisa: música, notícias, esportes e prestação de serviços".