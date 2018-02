'Terra Deu, Terra Come' vence festival na Alemanha

Elogiado por grandes nomes do documentário brasileiro, como João Moreira Salles e Eduardo Coutinho, Terra Deu, Terra Come acaba de vencer o prêmio de melhor documentário no Festival de Leipzig, na Alemanha, um dos mais prestigiados do formato em todo o mundo.

O documentário já havia sido premiado no É Tudo Verdade e no Festival de Gramado, mas tem obtido baixa bilheteria. A produção de Rodrigo Siqueira segue em cartaz nos cinemas de São Paulo como um filme ao qual o público ainda não deu o devido reconhecimento.

Assista ao trailer do filme

Terra Deu, Terra Come recria o sertão mítico de Guimarães Rosa através do funeral de João Batista, morto aos 120 anos. Memória e ficção se misturam para tecer uma história fantástica.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.