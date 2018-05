Termina série de X-MEN em outubro A Marvel Comics anunciou ontem que encerrará a série Uncanny X-Men em quadrinhos com a edição de número 544, em outubro. A editora vinha publicando a história desde 1963 e, no Brasil, a série saía com o nome Os Fabulosos de X-Men. O número vai ser o último da HQ, que chegará ao fim por causa dos acontecimentos na minissérie X-Men: Schism, que ainda será lançada. De acordo com Nick Lowe, a última edição terá o enredo focado na briga entre Wolverine e Cyclops, principal razão da separação do grupo. A tensão entre dois dos principais membros do X-Men vem de longa data e inclui brigas em relação a Jean Gray, namorada de Cyclops.