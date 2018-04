Termina prazo de edital a livrarias Termina amanhã o prazo dado pelo Ministério da Cultura para inscrição no edital ProCultura Programação Cultural de Livrarias. Pelo projeto, o governo vai destinar R$ 3 milhões para que 100 pequenas e médias livrarias comecem - ou deem continuidade - seus projetos de incentivo à leitura. Podem participar instituições de pequeno porte, com faturamento mensal de até R$ 60 mil, ou de médio porte (entre R$ 60 mil e R$ 90 mil), que tenham pelo menos 50% do espaço físico destinado para livros e similares. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do Salic Web, acessado pelo site do Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br).