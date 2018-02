Termina na quinta inscrição para concurso do Tela Brasil

O portal é voltado para o ensino da linguagem audiovisual e oferece oficinas virtuais compostas por textos e exercícios para se aprender e praticar todas as etapas da realização de um filme. O site também já promoveu concursos de roteiro e de vídeo (neste caso, já pronto). "O objetivo do portal é estimular a produção do audiovisual", comenta Laís.

Diretora dos longas-metragens "As Melhores Coisas do Mundo", "Chega de Saudade" e "Bicho de Sete Cabeças", ela começou sua carreira cinematográfica fazendo o curta-metragem "Cartão Vermelho", de 1994. Laís conta que este primeiro trabalho foi concretizado porque ganhou um concurso nos moldes do que idealizou agora. "É um aprendizado."

Os interessados em participar do concurso devem ser maiores de 18 anos, ter nacionalidade brasileira e residir em território nacional. A obra deve ser inédita e de ficção, assim como ter um roteiro viável de ser executado no prazo de sete semanas, que é o período máximo em que ele deve ficar pronto. "Esse também é um dos critérios de produção", diz Laís.

A avaliação da comissão julgadora, da qual faz parte o crítico e cineasta Ricardo Calil ("Uma Noite em 67"), também vai levar em conta criatividade e diálogo com o tema proposto, além da coerência do roteiro e da proposta de direção em relação ao conceito do curta-metragem. O regulamento completo está no site www.telabr.com.br, onde também deve ser feita a inscrição. O resultado será divulgado no início de agosto.

O concurso "Faça Seu Curta Tela Brasil" tem patrocínio da ArcelorMittal Brasil e apoio da Fundação ArcelorMittal Brasil. O portal, criado em parceria com a Fundação Telefônica e a CCR, coloca no campo virtual a experiência de Laís e Bolognesi com a Oficina Tela Brasil, ensinando a jovens de mais de 60 cidades técnicas de produção, roteiro, edição e direção de vídeo.