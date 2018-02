Termina hoje a mostra de Neville Para o encerramento, hoje, da retrospectiva em torno da obra do cineasta e artista plástico Neville D'Almeida no Sesc Santo Amaro, será realizado às 17 h um bate-papo com o ator Nuno Leal Maia. Seu trabalho no filme A Dama do Lotação (1978), no qual foi dirigido por Neville ao lado da atriz Sonia Braga, será o grande tema da conversa com o público. O longa é considerado a terceira maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Nuno Leal Maia também falará sobre sua trajetória na televisão e suas atuações em outros filmes. O evento tem entrada gratuita. O Sesc Santo Amaro fica na Rua Amador Bueno, 505, tel. 5541-4000.