Terceiro casamento de Pamela Anderson é oficialmente anulado

Famosa por sua personagem no seriado S.O.S Malibu, Pamela Anderson teve seu casamento com Rick Salomon oficialmente anulado nesta segunda-feira, 24, segundo documentos da Corte Superior. Nos documentos entregues à Justiça, o casal alegou "fraude" como motivo para a anulação da união. Nos papéis não constavam mais detalhes e explicações sobre os argumentos para a dissolução do casamento. Pamela e Salomon, ambos com 40 anos, se casaram no último dia 6 de outubro, em Las Vegas, e se separaram pouco tempo depois, no dia 13 de dezembro. As mensagens deixadas para o advogado de Pamela, Larry Ginsberg, não foram imediatamente respondidas. Os documentos que serviram como fonte não nomeavam um advogado para Salamon, e ele não foi localizado para que pudesse dar seu depoimento. A papelada entregue à Corte mostrava que Salomon concordou com o pedido de anulação de casamento feito por Pamela em fevereiro. Cláusulas de pensão alimentar e divisão de bens não estavam inclusas. A estrela de S.O.S Malibu já foi casada com os roqueiros Tommy Lee e Kid Rock. Rock e Pamela se divorciaram em 2006, antes mesmo de completarem quatro meses de casamento. Salomon, conhecido por protagonizar cenas de sexo com a então namorada Paris Hilton, foi casado durante nove meses com a atriz Shannen Doherty.