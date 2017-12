Terceira edição da SP Arte reúne 58 galerias no Ibirapuera Em sua terceira edição, a SP Arte - Feira Internacional de Arte de São Paulo, que será inaugurada nesta quarta-feira, 18, para convidados no Pavilhão da Bienal, está maior: participam 58 galerias (brasileiras e estrangeiras) - eram 59, mas, por problemas de envio das obras, a chilena Galeria de Arte Isabel Aninat não estará presente -, quase 10 a mais do que no ano passado. Fernanda Feitosa, a idealizadora e organizadora da SP Arte, comemora as novas adesões, tanto brasileiras como as estrangeiras (Argentina, Portugal e França); a ampliação do auditório, onde ocorrerá ciclo de mesas-redondas; mostra de vídeo; lançamentos de livros; e mesmo a expansão da feira pelo espaço da Bienal - ela ocupa o piso térreo, a rampa e o mezanino do prédio. Nos moldes das feiras internacionais, a SP Arte é um evento para se fazer contatos. "Não temos idéia do que é comercializado aqui, os negócios não são fechados aqui", diz Fernanda. Ela não revela o orçamento usado, vindo de patrocínio do Unibanco, Vivo, Level Vodka (que vai doar uma obra encomendada a Lucia Koch para a Pinacoteca) e Furnas, da venda dos estandes e de investimento próprio, mas diz que o contrato de aluguel do Pavilhão da Bienal vai até 2009. "O público pagante não é expressivo. Os visitantes são essencialmente ligados ao circuito da arte, a maioria deles é de convidados", afirma - segundo ela, a visitação no ano passado foi de 9 mil pessoas e no anterior, de 7 mil. A SP Arte, com diversos destaques de obras nacionais e estrangeiras, tem um perfil mais centrado na produção contemporânea: 19% das galerias se dedicam ao moderno e ao contemporâneo ao mesmo tempo; 11% apenas à arte moderna; e o restante, 70% das participantes, às novas expressões. E dentro desse perfil, Fernanda Feitosa arrisca algumas tendências pelas obras que as galerias escolheram trazer para seus estandes. "Há forte presença do pop brasileiro dos anos 60, muita fotografia e vídeos, que vêm aumentando cada vez mais", diz. SP Arte - Feira Internacional de Arte de São Paulo. Pavilhão da Bienal. Av. Pedro Álvares Cabral, portão 3 do Parque do Ibirapuera, 11-3032-7576. 5.ª a dom., 14 às 22 horas. R$ 20. Mais informações: www.sp-arte.com. Até 22/4 Lista das galerias participantes: A Gentil Carioca (RJ) Almacén Galeria de Arte (RJ) Almeida & Dale Galeria de Arte (SP) Anita Schwartz Galeria (RJ) Arte 21 (RJ) Arte 57 (SP) Arte em Dobro (RJ) Athena Galeria de Arte (RJ) Bolsa de Arte de Porto Alegre (RS) Casa Triângulo (SP) Celma Albuquerque Galeria de Arte (MG) Dan Galeria (SP) Estudio Guanabara (RJ) Gabinete de Arte Raquel Arnaud Galeria Artur Fidalgo (RJ) Galeria Berenice Arvani (SP) Galeria Bergamin (SP) Galeria Brito Cimino (SP) Galeria de Arte Ipanema (RJ) Galeria Deco (SP) Galeria Eduardo H Fernandes (SP) Galeria Fortes Vilaça (SP) Galeria Jean Boghici (RJ) Galeria Leme (SP) Galeria Lemos de Sá (MG) Galería Luis Adelantado (Espanha) Galeria Mariana Moura (PE) Galeria Marilia Razuk (SP) Galeria Mário Sequeira (Portugal) Galeria Millan (SP) Galeria Murilo Castro (MG) Galeria Nara Roesler (SP) Galeria Oeste (SP) Galería SUR (Montevidéo) Galeria Tempo (RJ) Galeria Thomas Cohn (SP) Galeria Virgilio (SP) Galerie Sycomore (Paris) GC Estudio de Arte (Argentina) Gesto Gráfico Galeria de Arte (RJ) H.A.P. Galeria (RJ) Hilda Araujo Escritório de Arte (SP) Instituto Moreira Salles (SP) Laura Marsiaj Arte Contemporânea (RJ) Léo Bahia - Arte Contemporânea (MG) Manoel Macedo Galeria de Arte (MG) Márcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte (RJ) Mercedes Viegas Arte Contemporânea (RJ) Mônica Filgueiras Galeria de Arte (SP) Múltipla de Arte (SP) Paulo Darzé Galeria de Arte (BA) Paulo Kuczynski Escritório de Arte (SP) Pinakotheke Cultural (RJ e SP) Ricardo Camargo Galeria (SP) Sergio Caribé (SP) Silvia Cintra Galeria de Arte (RJ) Steiner (SP) Valu Oria Galeria de Arte (SP)