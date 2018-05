Terça é de mulheres classudas e elegantes na SPFW

O segundo dia de SPFW Verão 2012 foi dia de mulheres classudas e femininas. Reinaldo Lourenço abriu os desfiles e levou para a Faap uma coleção inspirada em Elizabeth Taylor. O tema? Diamonds and Dogs. “Liz adorava diamantes e cachorros. Então, estas referências não poderiam faltar”, disse o estilista, que continua o mesmo e, ao mesmo tempo, surpreende a cada temporada.

Lourenço explora a figura feminina e cria estruturas delicadas, mas fortes, glamurosas, mas ‘econômicas’. A silhueta é sexy, mas sequinha. O couro ganha delicadez quando combinado com o tule. O gabardine dá forma ao ‘blazer corset’. Os longos são perfeitos para uma festa fetiche e chic ao mesmo tempo.

Também glamuroso na medida, Alexandre Herchcovitch apostou em uma coleção que ressalta a a tradição da costura artesanal dos anos 40 e 50. “A inspiração surgiu da vontade de resgatar a técnica de costura que hoje, com toda a tecnologia, estão esquecidas. Como corte, estrutura, e principalmente acabamento”, contou o estilista.

A mulher Herchcovitch, dessa vez, se veste com delicadeza e aposta nos tons pasteis do azul, amarelo, dourado, rosa e muito nude. A formas e as cores são delicadas, mas a estrutura das peças são fortes e muito bem pensadas. Para “arrematar” a coleção evolui como se fosse um working progress. Começa com muitas dobras e acabamentos a mostra, vai sendo completada com os ricos bordados e acaba perfeita com o vestido preto noite.

A Cori se inspirou na história do tênis, o esporte, e também apostou na mulher que veste ‘esporte sem perder a classe’. Cintura baixa marcada pelos ‘cintos de uniforme’, viseiras e bolsas de madeira e acrílico casam perfeitamete com a alfaiataria bem cuidada dos vestidos vazados a laser, saias plissadas e camisas