Teoria furada

Sociólogos de ocasião desenvolveram a tese de que o sucesso de atletas africanos em corridas de fundo se devia ao fato de terem se criado num ambiente em que poder fugir do leão era condição para a sobrevivência. Uma condição que se sobrepunha a todas as outras. O leão predador, claro, quando não era um leão de verdade, era uma metáfora para todos os perigos da floresta, que obrigavam as pessoas a terem pernas ligeiras, e agilidade inata, para não morrer. Havia vestígios da teoria do leão na velha ideia de que a ascendência africana explicava a habilidade dos brasileiros para o futebol, que ninguém no mundo igualava. Qualquer jogada do Pelé seria, entre os seus antecedentes remotos, um meneio para escapar do leão.

A teoria do leão, que é uma teoria sobre a inevitabilidade, pois diz que um certo tipo de ambiente só pode produzir um certo tipo de atleta, sofreu um duro golpe quando apareceu, numa Olimpíada de inverno, aquela equipe de trenó – da Jamaica, onde nunca nevou! A importância do leão na vocação para o futebol é desmentida cada vez que se vê um Messi fazer em campo o que só se esperava que um afrodescendente fizesse. E se ainda fosse preciso um dado para mostrar como a teoria do leão é furada, basta lembrar que o país que tem a maior costa contínua e algumas das piores estradas do mundo, produz mais campeões de automobilismo do que de natação.

Não fomos tão mal assim na Olimpíada do Rio. Nos casos em que poderíamos ter ido melhor, perdemos para o nosso emocionalismo. E ganhamos de todos nas categorias choro convulsivo e lamentação em equipe. No fim – esta é a minha teoria –, os Jogos Olímpicos são entre os de sangue quente e os de sangue frio. Os de sangue frio ganham sempre, mas os de sangue quente são muito mais simpáticos.

(Da série Poesia Numa Hora Destas?!”)

Você é o que você come,

Disse alguém, não lembro o nome.

Enganou-se do tipo de fome:

Você é QUEM você come.