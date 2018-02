Tenores lideram homenagens a Pavarotti

Os tenores Plácido Domingo e José Carreras e outros artistas fizeram homenagens ao cantor de ópera italiano Luciano Pavarotti, que morreu nesta quinta-feira aos 71 anos. Pavarotti faleceu em sua casa em Modena, no norte da Itália. Em 2006, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. "Eu sempre admirei a glória divina da sua voz", disse Domingo, que cantou ao lado de Pavarotti nos concertos dos Três Tenores, há mais de dez anos. José Carreras, o outro dos Três Tenores, disse que Pavarotti foi "um dos mais importantes tenores de todos os tempos". O corpo de Pavarotti está sendo velado na catedral de Modena. Ele será sepultado no sábado à tarde. Domingo lembrou "aquele inconfundível timbre especial da mais grave à mais aguda nota do tenor". "Eu também adorava o seu maravilhoso senso de humor", disse. "Em muitas ocasiões dos nossos concertos dos Três Tenores, nós tínhamos dificuldade em lembrar que estávamos fazendo um show diante de uma platéia que pagou, porque nós nos divertíamos demais." O espanhol Carreras disse: "Nós temos que lembrar dele como o grande artista que foi, o homem com uma personalidade carismática maravilhosa - um amigo muito bom e um ótimo jogador de pôquer". No teatro La Scala, de Milão, onde Pavarotti se apresentou 140 vezes, houve um minuto de silêncio em homenagem ao cantor na quinta-feira. Joan Sutherland, que cantou ao lado de Pavarotti desde o começo da carreira dele, nos anos 1960, disse que foi "uma grande alegria" trabalhar com ele. "Era incrível ficar ao lado dele e cantar junto", disse ela ao programa de rádio Today da BBC. "A qualidade do som era tão diferente. Você sabia exatamente que era Luciano que estava cantando." O maestro Zubin Mehta, que dirigiu Pavarotti nos concertos dos Três Tenores em Roma e Los Angeles, disse: "O mundo inteiro está escutando hoje a sua voz em todas as estações de rádio e televisão. E isso vai continuar. E esse é o seu legado. Ele nunca vai parar." Pavarotti também tinha muitos amigos no mundo da música pop. O cantor britânico Elton John disse que "é um dia muito triste para a música, e um dia triste para o mundo". Sting disse: "Nós perdemos um grande amigo, uma grande voz e o mundo é um lugar menor sem o grande homem." O cantor do grupo irlandês U2 disse que Pavarotti era "um grande vulcão de homem, que cantava fogo, mas jorrava amor à vida em toda a sua complexidade". "Eu falei com ele na semana passada", disse Bono. "A voz que era mais alta do que de qualquer banda de rock era um sussurro. Ainda assim ele comunicava o seu amor. Cheio de amor." O guitarrista do grupo de rock Queen Brian May disse que o mundo é "um lugar mais triste com a perde deste gigante gentil". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.