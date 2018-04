Tenor Luciano Pavarotti é internado na Itália

O astro da ópera Luciano Pavarotti, diagnosticado com câncer no ano passado, está internado em um hospital do norte da Itália desde terça-feira, 7, informou nesta quinta um porta-voz da instituição. Pavarotti foi levado ao hospital Policlinico em sua cidade natal, Modena, para exames, segundo o porta-voz. Ele não confirmou a notícia do jornal Il Resto del Carlino, que afirmou que o cantor está com pneumonia. Em julho do ano passado, Pavarotti passou por uma cirurgia para remoção de um tumor pancreático. Um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor será divulgado por volta de 14 horas (9 horas, horário de Brasília), disse o porta-voz. A operação forçou Pavarotti, considerado por muitos como o maior tenor de sua geração, a cancelar sua turnê de despedida de 2006. O cantor de 71 anos não é visto em público desde então, o que provocou especulações na mídia a respeito de sua saúde. O jornal Il Resto del Carlino publicou nesta quinta-feira um artigo afirmando que a situação de Pavarotti piorou repentinamente e que ele está com pneumonia. O jornal afirmou ainda que o cantor foi internado porque não teria respondido bem a um tratamento médico em casa. Desde sua estréia na ópera, em 1961, o tenor tornou-se um dos músicos clássicos mais conhecidos do mundo, com apresentações constantes na Metropolitan Opera de Nova York, no Covent Garden de Londres e no Scala de Milão.