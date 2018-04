Tenor Luciano Pavarotti é hospitalizado na Itália O cantor de ópera Luciano Pavarotti, diagnosticado com um câncer no ano passado, deu entrada na quarta-feira em um hospital do norte da Itália, mas encontra-se em estado satisfatório, afirmaram médicos nesta quinta. Pavarotti foi internado em sua cidade natal, Modena, apresentando febre. Um porta-voz do hospital disse que o cantor deve receber alta nos próximos dias. Segundo um jornal, o artista, que retirou um tumor no pâncreas em julho de 2006, havia contraído uma pneumonia. A cirurgia de remoção do tumor obrigou Pavarotti, considerado por muitos o maior tenor de sua geração, a cancelar as apresentações restantes de sua turnê de despedida realizada em 2006. O cantor, 71, prometeu regressar aos palcos neste ano, mas não aparece em público desde a cirurgia e, nos últimos meses, cancelou vários compromissos. O jornal Il Resto del Carlino, publicado na região de Modena, disse na quinta-feira que a saúde de Pavarotti havia piorado nos últimos dias e que o cantor havia contraído uma pneumonia. Desde que estreou no mundo das óperas, em 1961, o tenor de barba preta transformou-se em um dos artistas de música clássica mais reconhecidos do mundo, subindo frequentemente ao palco de locais consagrados como o Metropolitan Opera, de Nova York, o Convent Garden, de Londres, e o La Scala, de Milão. A fama dele aumentou ainda mais quando cantou a ária "Nessun Dorma", de Puccini, na Copa do Mundo da Itália, em 1990, ao lado de Plácido Domingo e José Carreras. A empresária de Pavarotti, Terri Robson, que mora em Londres, negou no mês passado que a saúde do artista tivesse se deteriorado. Segundo Robson, Pavarotti trabalha na gravação de músicas sacras e também vinha dando aulas diárias para alunos.