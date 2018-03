Tempos que se encontram

Filho de uma família de Bangladesh, o artista britânico é ele mesmo uma cria dessa mistura. "Isso aparece em tudo que eu faço", disse Kahn ao Estado, pouco antes de embarcar para São Paulo. No Teatro Alfa, o público terá a chance de ver dois trabalhos bastante distintos: Vertical Road, mais recente das obras contemporâneas do grupo, e Gnosis, um espetáculo solo calcado no Kathak. "Na verdade, é um trabalho todo sobre a Índia e está tratando da tradição", esclarece o coreógrafo.

Para conceber Vertical Road a motivação foi outra. Akram Kahn mira o conceito de espiritualidade, flerta com noções difíceis de traduzir em movimentos, como a de autodescoberta. "Espiritualidade é algo que não tem uma forma", diz. Na peça, ele conta, sua tentativa é mostrar seres humanos em busca dessa espiritualidade. "Porque são criaturas que temem a morte e ninguém sabe o que acontece depois disso."

Outro aspecto a sobressair em suas obras é a diversidade que se encontra em seu corpo de baile. Entre seus trabalhos, por exemplo, está In-I, um dueto que criou ao lado de uma não-bailarina: a atriz francesa Juliette Binoche. Agora, nas novas coreografias, ele exibe bailarinos vindos de diferentes países, capazes de ostentar experiências distintas. De acordo com ele, "isso determina 98% do que faço. Não sou o tipo de coreógrafo que dá passos a serem seguidos. Estou mais interessado naquilo que posso explorar com eles, através deles".

O preceito não é muito diferente daquele que norteia os grandes criadores da dança contemporânea: a valorização da diferença e da particularidade dos corpos. Será assim que tradições familiares e vestígios da infância - informações quase intraduzíveis, mas que ficam gravadas ao corpo - poderão ser convocadas a subir ao palco. / M.E.M.