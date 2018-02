Tempos de consumo e de destruição O primeiro filme italiano em concurso, È Stato il Figlio (Foi o Filho), do siciliano Daniele Cìpri, causou ótima impressão em Veneza. O festival, conhecido como carrasco da produção local, embarcou na proposta de Cìpri e aplaudiu muito ao final. Com justiça. Foi o Filho é uma bela e desencantada farsa trágica, interpretada magistralmente por Toni Servillo, afirmação quase redundante quando feita sobre esse ator, intérprete do presidente Giulio Andreotti em Il Divo, de Paolo Sorrentino. Servillo é já um dos favoritos ao prêmio do festival.