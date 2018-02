Temporal prejudica shows da Virada

Por conta da forte chuva que caiu sobre São Paulo na tarde de domingo, diversas atrações da Virada Cultural 2014 tiveram de ser cancelados. Em torno das 16h30, chovia muito na - na Praça Roosevelt e um grupo de palhaços que se apresentava lutava contra a ventania e tentava salvar seus equipamentos. O público presente ou se protegia nas marquises e bares da região ou ia embora.

No Palco Rio Branco, por volta das 17h30, o show da cantora Céu foi cancelado. A chuva forte molhou diversos equipamentos do palco. "Até poderíamos retomar o show depois da chuva, mas por motivo de segurança da artista e da equipe, já que os equipamentos estão molhados, decidimos cancelar o show", disse o produtor Tadeu Amaral.

Quem também teve sua apresentação prejudicada por conta da tempestade foi a cantora Martha Reeves, que faria no Palco Julio Prestes o show de encerramento da Virada Cultural.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 17h30, seu show foi cancelado pelos bombeiros por razões de segurança, pois a lona de proteção traseira do palco se rompeu e a água inundou o equipamento. Havia risco de choque elétrico. "Estou com raiva. Eu canto para o meu coração, não me conformo", afirmou Martha ao deixar o Palco Julio Prestes. A cantora declarou que voltar ao Brasil ainda esse ano para cantar com seu grupo The Vandellas. "Mas antes vamos monitorar a chuva", completou.

No mesmo horário, o show do Pagode 90, que seria realizado no Palco Luz, também é cancelado por conta da chuva. No Palco Cásper Líbero, o show Rotação 33, com KL Jay, Max BO e Livia Cruz, também não pôde ser realizado devido ao temporal.