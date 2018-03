Temporadas de 'Heroes' e 'Lost' chegam ao fim em agosto

Quando Lost estreou na telinha, há 3 anos, todo mundo percebeu que a atração não tinha apenas fãs. A série amealhou um público fanático que caçava informações na internet e destilava teorias filosóficas - ou apenas absurdas - sobre os mistérios da ilha. E Lost reinou absoluta até a chegada de outro fenômeno: Heroes, que também já criou seu exército de aficionados pela história. O último episódio da 1.ª temporada de Heroes será apresentado no dia 3 de agosto, às 21 horas, no Universal; o fim de Lost está marcado para o dia 6, às 21 horas, no AXN. Antes, porém, todos os loucos por Heroes podem se preparar para a maratona dos momentos finais. O Universal Channel abre a sessão no dia 30 deste mês e exibe os episódios 18, 19, 20, 21 e 22 diariamente, às 20 horas, até o dia 3 de agosto. No AXN, os cinco últimos episódios de Lost serão transmitidos somente no dia 11 de agosto, às 15 horas. As duas partes do último episódio de Lost são imperdíveis. Depois de um começo bem morno, a 3.ª temporada da série esquentou após a morte de Paulo, personagem de Rodrigo Santoro. Sem querer estragar a surpresa de ninguém, o diálogo que encerra a temporada é algo inacreditável. Por isso, preste atenção em toda a seqüência de Jack barbudo. E só uma dica: a cena não é o que parece ser! Em Heroes, Hiro pode ser o herói da 2.ª temporada, já que o fim deste ano deixa no ar muitas questões. O ápice é o encontro que Sylar pintou entre ele e Peter , além d a explosão retratada por Isaac. Resta saber o resultado dessas premonições.