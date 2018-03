Tempo de retificação

A devoção ao sagrado, o enlevo que se experimenta ante a beleza, o fervor do coração que imagina ideais; essas experiências são naturais, isto é, respondem à inexorável lei da necessidade, são condições que nossa humanidade vivencia. Quaisquer distorções ou transgressões que se façam ante a lei, o que, levando-se em conta o livre-arbítrio humano, são possibilidades sempre abertas, terão de ser compensadas e retificadas em algum momento da história. No caso, as transgressões mais importantes encontram momento propício para sua retificação na época que vivemos atualmente. As transgressões religiosas, que transformaram o Altíssimo em dogmas proibitivos, e também as transgressões econômicas precisam ser retificadas quanto antes.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tudo é misterioso nesta parte do caminho, inclusive porque o que pare-cia perdido para sempre ou extremamente difícil de conquistar se mostra agora dócil e simples. É a tal da sorte sorrindo caprichosamente a você.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bom relacionamento com os que são chamados de amigos depende menos dos interesses envolvidos e mais dos princípios que colo-caram todos no mesmo caminho. Nunca comprometa esses princípios, são a base de tudo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada acontecerá sem você se atrever a colocar em prática o espírito de aventura que faz seu coração ferver de vontade de dar uma virada de mesa. Muito pode acontecer, muita coisa boa, tudo depende de sua ousadia.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O mais importante da atualidade é você conquistar uma margem maior de manobra. Ou seja, conquiste liberdade de ação, tome atitudes que contrariem a onda de as pessoas se confinarem em relacionamentos inúteis.

LEÃO 22-7 a 22-8

Combine com sabedoria todos os ingredientes, feitos pessoas, que compõem o panorama atual de seu destino. É desnecessário iniciar conflitos, quanto mais se degringolarem em guerras. Tudo pode se resolver com calma.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O difícil deixa de sê-lo quando sua alma encontra as pessoas certas para se aconselhar ou que incentivem você a tomar atitudes que de outra forma você acharia complicadas. Relacionamentos significam tudo na vida.

LIBRA 23-9 a 22-10

Dedique-se aos assuntos mais simples possíveis, aqueles que distanciarem sua alma dos grandes problemas que, por enquanto, não teriam solução. Você não precisa debruçar-se sobre eles, mas distanciar-se.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Divertir-se é negócio sério também! Afinal, a alma tomada de leveza e alegria sempre será capaz de tomar decisões sábias, já que será desprovida das distorções provocadas por emoções negativas. Divirta-se!

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tudo pode ser bom para um número maior de pessoas. O assunto da atualidade é fazer o possível para que os benefícios sejam dis-tribuídos, porque a mera acumulação desses traria problemas num futuro nada distante.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Mudar de opinião é uma necessidade também. As pessoas que ouviram você durante muito tempo falar isso ou aquilo poderão se surpreender e acusar você de ambíguo. Não importa, a necessidade protegerá você.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A situação será tão tensa quanto criativa seja a oportunidade. Criar representa a perspectiva de rejeitar as coisas como são e dedicar-se a inventar um mundo novo. Isso nem sempre é bem visto pela sociedade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quanto mais sua alma se aproximar de situações que libertariam você de um passado constrangedor e limitante, mais esse passado se insurgirá e colocará obstáculos para você não conseguir realizar essa proeza.