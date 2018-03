'Tempestade Sobre Washington' é lançado em DVD

"Exodus", "Tempestade Sobre Washington", "O Cardeal" e "A Primeira Vitória" formam mais que esse bloco de sólida coerência estética e política. São os filmes que expõem o credo premingeriano. De tanto invocar a Suprema Corte em sua guerra pela liberdade de expressão no cinema americano, Preminger se apercebeu do valor das instituições no sistema democrático. É, por excelência, o autor que disseca o funcionamento da democracia.

Ele comprou os direitos do livro "Advise & Consent" em 1959. O autor era Allen Drury, um republicano conservador, e Preminger logo fez saber que iria limpar o livro do seu reacionarismo, mas não pretendia fixar uma posição política, no sentido de partidária. Para o produtor e diretor, o tema de "Tempestade Sobre Washington" não é propriamente a política, embora se passe, em boa medida, nos meandros do Congresso dos EUA. O tema de seu filme, dizia Preminger, é a ética. É, por isso, que passado tanto tempo - estreou em 1962 -, "Tempestade" permanece tão vivo.

O ponto central da narrativa é o processo de validação, pelo Congresso, do nome secretário de Estado, anunciado pelo presidente. Henry Fonda desperta polêmica porque anuncia o início do diálogo com a União Soviética - o anticomunismo ainda era tão forte, na época, que Preminger, por "Exodus", e Kirk Douglas, produtor de "Spartacus", compraram uma briga para impor o roteirista Dalton Trumbo, que estava na lista negra. As investigações dos congressistas levantam a suspeita de que Fonda, o personagem, teria tido ligações com o Partido Comunista. Para desviar a atenção, um de seus apoiadores pressiona um integrante da comissão do Senado que avaliza a homologação do secretário, ameaçando-o com um escândalo - a revelação de um episódio de homossexualismo em sua juventude. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tempestade Sobre Washington - Direção: Otto Preminger (EUA/ 1962, 139 minutos). Elenco: Henry Fonda, Charles Laughton. Distribuidora: Cult Classic. Preço: 29,90.