Tempero nativo Há dez anos morando em Miami - à frente de duas megalojas Artefacto -, Paulo Bacchi levou para os EUA o "jeito brasileiro de atender", além de grandes designers nacionais. E transformou-se em consultor de imobiliárias e construtoras por lá. Deu tão certo, que ele acaba de assumir o comando do grupo também no Brasil - e estabeleceu a ponte aérea Miami-SP. Missão? "Rejuvenescer a marca do meu pai." A recente remodelagem da Artefacto da Haddock Lobo "é só o começo", avisa.