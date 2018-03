'Temos de estar orgulhosos do Oscar', diz presidente da Academia

LOS ANGELES - A presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Cheryl Boone Isaacs, enviou um e-mail para os membros da associação nesta quinta-feira, 2, dizendo que eles têm de estar "orgulhosos" da cerimônia do Oscar deste ano.

No texto, ela confirmou ainda que serão feitas mudanças para evitar a repetição da gafe histórica de domingo, 26, quando houve confusão no anúncio de Moonlight como melhor filme do ano.

Um porta-voz da Academia confirmou o conteúdo do e-mail à Associated Press nesta quinta.

No texto, Cheryl Boone descreve uma série de pontos pelos quais os membros da Academia têm de estar orgulhosos. Entres eles, a apresentação "impecável" de Jimmy Kimmel e o "número de abertura contagiante" de Justin Timberlake.

Ela disse ainda que a Academia tem de se orgulhar da "graça e humildade" de cada um dos afetados pela gafe histórica. / AP