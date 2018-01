Temer é vaiado na abertura da Feira do Livro de Frankfurt

O vice-presidente Michel Temer, representando a presidente Dilma Rousseff, foi vaiado após discurso na abertura da Feira do Livro de Frankfurt na tarde de hoje, final da manhã no Brasil. Em uma fala longa e de teor político, ele fez comentários também sobre como se tornou um leitor - e tratou do que chamou de sua "ousadia literária", o livro de poemas Anônima Intimidade, "que tem muito da minha infância".

"Publiquei timidamente. Não recebi críticas, mas também não recebi elogios", concluiu o vice-presidente, que se enganou ao longo do discurso e se referiu à ministra da Cultura Marta Suplicy como ministra da Educação.

Já o jornalista e escritor Luiz Ruffato, escolhido para fazer o discurso de abertura, foi aplaudido, de pé por alguns, por durante cerca de um minuto.