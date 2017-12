Tema de novela, joias se tornam foco de estudo

Campanha. Luiz Bacci expressa a felicidade com seu novo salário, na Band, onde se fez fotografar pela primeira vez. Enquanto aguarda a conta que a Record lhe enviará pela multa referente à rescisão contratual, ele prepara o novo programa, de auditório e formato argentino, com estreia prevista para depois da Copa.

Por enquanto, está marcada para outubro a estreia da série adolescente The 100, na MTV. A história, de ficção científica, gira em torno de um grupo de jovens enviados à Terra, destruída após uma guerra nuclear.

Meu Malvado Favorito 2, segundo filme mais visto no País em 2013, deixou o Telecine Premium em 1.º lugar no ranking da TV paga durante sua estreia no canal, na noite de 31 de maio.

Pecado Mortal, novela da Record que terminou há dez dias, faturou o Banff Media Festival, grifado prêmio canadense, como melhor novela de 2013. Batizado no exterior como Sins, o folhetim de Carlos Lombardi concorreu com produções do próprio Canadá, Hong-Kong, Grã Bretanha, Noruega e Coreia do Sul.

É a terceira vez consecutiva que a Record leva o Banff. Balacobaco e Vidas em Jogo também foram premiadas, por 2013 e 2012.

E o 25º Sunny Side of the Doc, evento focado em documentários, em La Rochelle, na França, contará com um projeto brasileiro entre os selecionados para o pitching (concurso) Arts & Culture, dia 26. Trata-se de A Corrente - Marina Abramovic no Brasil, da Casa Redonda.

Não só #VaiTerCopa, como vai ter Copa no cinema. A rede UCI, em São Paulo presente nos Shoppings Jardim Sul, Anália Franco e Santana Parque Shopping, exibirá dez jogos ao vivo, começando por Brasil X Croácia, nesta quinta. Mas a transmissão que vale é a da Globo, com Galvão Bueno e cia.

No Esporte Interativo não vai ter Copa - ou não vai ter transmissão. Mas o canal aproveita sua performance nas redes sociais para promover uma mudança no Twitter oficial. A partir de quinta, seus profissionais assumem os tweets da página e, durante os jogos do Brasil, vão comentar por meio de uma única conta: @Esp Interativo.