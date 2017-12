Tem irmã no meio!

Lembra? Zidane alfinetou Materazzi à francesa - prometeu lhe dar sua camisa no final do jogo se ele parasse de segurá-la em campo -, mas não esperava a pronta reação calabresa: "Prefiro a (...) da sua irmã!". O juiz, como se sabe, só viu a agressão sem bola que encerrou a conversa e a carreira do "melhor camisa 10 do século 21" (a opinião é do Pelé)!

Além de não estar com essa bola toda, Suárez já havia mordido outros dois adversários antes de Chiellini, mas quem conhece sua irmã Giovanna garante: ela merece!

Reação grega

A chanceler alemã Angela Merkel

está convencida de que a classificação da Grécia para as oitavas de final

é, enfim, o primeiro de uma

série de bons resultados da

política de austeridade imposta

aos países encalacrados

da zona do euro.

Pau a pau

O torcedor brasileiro costuma,

até por questões humanitárias,

lamentar a desclassificação de países africanos em Copas do Mundo,

mas, com todo respeito à Costa

do Marfim, a Grécia também

esperava por uma boa notícia

desde a Antiguidade.

Los hermanos

Levemente inspirados no famoso

gol de mão de Maradona na Copa

de 1986, os uruguaios estão

chamando a mordida de Luis Suárez no zagueiro italiano Chiellini de

"la dentada de Dios"! Para muitos,

o lance definiu a partida!

Boas companhias

José Sarney aproveitou as eliminações da Espanha, da Inglaterra e da Itália para anunciar que também está saindo de cena! Não perde a fleuma!

Go home

Hospedada na orla do Recife, a delegação americana tentou interditar a praia de Boa Viagem, mas parece que não houve acordo com os tubarões que frequentam aquele trecho do litoral pernambucano.

Mais o que fazer

Corre no PSDB o boato de que Aécio Neves não foi ao lançamento do livro de José Serra na terça-feira, em São Paulo, porque perdeu

a hora assistindo a Grécia x Costa do Marfim na TV.