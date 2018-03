Tem ingresso de sobra, e bem mais barato

No início do ano, a apresentação de Madonna na abertura do Superbowl, em Nova York, foi vista por 144 milhões de pessoas.

Aos 54 anos, Madonna faz sua terceira turnê pelo País - veio em 1993, com The Girlie Show, voltou em 2008, com a Sticky & Sweet Tour. É uma viciada em trabalho: consta que ela ensaia antes de se apresentar, apesar de já ter feito 76 shows dessa turnê. Em Nova York, ela brincou com o Gangnam Style, do rapper Psy. Há 30 anos, a cantora lançou seu primeiro single, Everybody.